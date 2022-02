Unieuro, offerta a tempo del 46% su un TV QLED 4K di Samsung da 50 pollici

Non c'è solamente lo sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A52s 5G da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato un'offerta legata anche a un altro prodotto del noto brand sudcoreano, ovvero un televisore QLED 4K da 50 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Series 8 QE50Q80A viene proposto a un costo pari a 699 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il prezzo ammonterebbe a 1.299 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 46%, ovvero lo sconto è di 600 euro. Non male per un televisore uscito nel corso del 2021. In ogni caso, l'offerta è a tempo, dato che rimarrà valida fino al 27 febbraio 2022.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Series 8 QE50Q80A include un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Tizen, quindi non mancano tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo. Presente inoltre ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a partire da 806,40 euro. Da MediaWorld il prezzo è invece pari a 699 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per chi sta cercando un televisore di questo tipo.