Unieuro, offerta a tempo su computer portatile HP: taglio del 21% per pochi giorni

Come da sua tradizione, Unieuro lo scorso lunedì ha rinnovato le offerte disponibili solo online assieme a una ulteriore serie di offerte a tempo. Tra queste ultime spicca in particolar modo un computer portatile HP al 21% in meno, per il quale è anche possibile ottenere un rimborso pari a 200 Euro.

Si tratta del modello HP Pavilion 15-eh1012nl caratterizzato da un display IPS LCD Full HD da 15,6 pollici e, sotto la scocca, da 8 GB di RAM in due parti da 3.200 MHz, una singola unità SSD da 512 GB e processore AMD Ryzen 5 5500U capace di arrivare a 4 GHz di clock massimo a partire dai 2,1 GHz base. Il chip grafico integrato è AMD Radeon Graphics e il sistema operativo è Windows 11 Home all’avvio.

Normalmente questo laptop da scuola o ufficio costa 699,90 Euro ma, fino alle 23:59 del 10 luglio 2022 lo potrete acquistare a 549,90 Euro, ovverosia al 21% in meno. Inoltre, rientra nell’iniziativa Trade In HP che consente di ottenere un rimborso pari a 200 Euro consegnando un vecchio computer usato a Unieuro dopo avere presentato la richiesta sul sito ufficiale. Tutti i dettagli tecnici riguardanti questa iniziativa sono disponibili sulla pagina dedicata Unieuro.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione potrete trovare dunque un laptop MSI Katana con RTX 3050 Ti a 500 Euro in meno.