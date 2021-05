Unieuro, offerta esclusiva su Android TV DVB-T2: sotto i 180 euro

Dopo aver trattato uno sconto relativo a un TV OLED di LG, torniamo a consultare le iniziative promozionali lanciate da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato un'offerta esclusiva legata a un televisore Android low cost.

Più precisamente, il modello Hitachi 24HAE2252 viene proposto a 179 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Già così si tratterebbe di uno sconto del 14%, ovvero di 30,90 euro, dato che il prezzo in precedenza era di 209,90 euro. Tuttavia, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale è 170,05 euro, per uno sconto totale di 39,85 euro.

In ogni caso, il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Tra le caratteristiche che potrebbero attirarvi di più, tuttavia, troviamo la presenza del sistema operativo Android (e, di conseguenza, di tutte le funzionalità smart del caso). Inoltre, chiaramente non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, relative alle ultime novità di digitale terrestre e satellitare.

Insomma, l'offerta lanciata in esclusiva da Unieuro potrebbe fare gola a chi sta cercando uno smart TV economico. Per il resto, ovviamente non risulta molto semplice trovare questo prodotto negli altri principali store online.