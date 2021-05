Unieuro, offerta esclusiva: TV DVB-T2 sotto i 300 euro con Pass Sport NOW

Non c'è solamente lo sconto relativo a un TV di LG da Unieuro in questi giorni. Infatti, la nota catena ha lanciato anche un'altra promozione che vale la pena approfondire legata al mondo dei televisori. In particolare, l'offerta riguarda un TV economico con Pass Sport di NOW in omaggio.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Hitachi 39HAE2250 viene venduto a 299,90 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 359,90 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 16%, ovvero di 60 euro. Insomma, lo sconto non è male, considerando anche che il televisore risulta difficile da trovare negli altri principali store online, dato che è un'esclusiva Unieuro. Infatti, non siamo riusciti a trovare il prodotto né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld.

In ogni caso, in omaggio c'è la NOW Smart Stick, una chiavetta da collegare alla porta HDMI del televisore che consente di vedere svariati contenuti in streaming. In questo specifico caso, incluso nel prezzo c'è un mese di Pass Sport di NOW, come potete leggere nel regolamento completo. Questa promozione rimarrà attiva ancora per relativamente pochi giorni.

Ricordiamo che il televisore coinvolto monta un pannello da 39 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è Android, quindi non mancano le classiche funzionalità smart. Immancabili inoltre gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi cerca, chiaramente senza troppe pretese, un prodotto economico.