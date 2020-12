Unieuro, offerta in esclusiva su un TV smart: prezzo sotto i 220 euro

Dopo aver trattato le offerte legate a TV QLED, OLED e 4K, "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione interessante in campo tecnologico. In particolare, restiamo sempre nel mondo dei TV, in quanto il prodotto messo in offerta in esclusiva dalla nota catena è un televisore smart.

Più precisamente, il modello Hitachi 32HE4101 viene proposto a un prezzo pari a 229 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web della nota catena, in genere il costo del televisore sarebbe di 299 euro, quindi già così si tratterebbe di uno sconto del 23%, ovvero di 70 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, aggiungendo il televisore al carrello il prezzo finale diventa 217,55 euro, per un risparmio totale di 81,45 euro.

Ricordiamo che si tratta di un televisore con diagonale di 32 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Trattandosi di un TV smart, si può accedere ad alcune applicazioni. Non manca inoltre il supporto agli standard DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2. Per il resto, contate che siamo dinanzi a un modello difficile da trovare altrove, in quanto esclusiva Unieuro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un nuovo televisore senza troppe pretese.

Se, invece, volete dare un'occhiata a modelli di altra fascia, vi ricordiamo che su queste pagine è stata pubblicata la guida all'acquisto del TV 4K per PS5 e Xbox Series X.