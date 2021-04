Unieuro, Offerta del giorno: 33% di sconto su un TV 4K DVB-T2 di Samsung

Non ci sono solamente notebook in sconto da Unieuro in queste ore. Infatti, la nota catena ha lanciato anche un'offerta legata a un TV 4K di Samsung che supporta lo standard DVB-T2.

Più precisamente, Samsung Series 8 UE65TU8500U viene proposto a un costo pari a 729 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il prezzo del prodotto era fissato a 1099 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 33%, ovvero di 370 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio già da tempo questo modello. In ogni caso, lo sconto rientra nell'iniziativa "Offerta del giorno" del 14 aprile 2021, quindi rimarrà attivo per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano chiaramente tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questa fascia, nonché il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Se avete dubbi in merito a quest'ultimo, consigliamo di consultare il nostro approfondimento dedicato.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono televisori, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono questo modello a 819 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul sito Web ufficiale di MediaWorld.