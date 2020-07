Unieuro: Offerta del Giorno su Motorola One Macro, costa 70 euro in meno

Dopo avervi descritto i Sony Days, torniamo a trattare gli sconti in campo tecnologico effettuati da Unieuro. Più precisamente, prendiamo in considerazione l'iniziativa "Offerta del Giorno" di oggi 22 luglio 2020, riguardante lo smartphone Motorola One Macro.

Ebbene, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 139 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era pari a 209,99 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di 70,99 euro. La colorazione scontata da Unieuro è quella Blu. Vi ricordiamo che lo smartphone monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Per quanto riguarda gli altri principali store, lo smartphone costerebbe, nella sua colorazione Ultra Violet, 129,99 euro da MediaWorld. Tuttavia, al momento in cui scriviamo Motorola One Macro risulta esaurito sul portale ufficiale della nota catena. Dando un'occhiata, invece, a quanto proposto dai rivenditori di Amazon Italia, abbiamo scoperto che il dispositivo viene venduto a circa 156 euro.

Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante, soprattutto per coloro che apprezzano la classica esperienza utente offerta da Motorola e stavano magari tenendo d'occhio da tempo il prezzo di questo dispositivo. Vi ricordiamo che stiamo parlando di un modello annunciato a fine 2019, come vi abbiamo fatto sapere in quel periodo tramite la notizia di presentazione (il prezzo al lancio era pari a 269,99 euro).