Unieuro, l'Offerta del Giorno è sullo smartwatch Fossil The Carlyle HR

Se siete degli appassionati del mondo smartwatch, l'iniziativa "Offerta del Giorno" di Unieuro potrebbe fare al caso vostro. Infatti, la nota catena ha lanciato un'interessante promozione relativa all'indossabile Fossil The Carlyle HR.

Più precisamente, lo sconto valido solo per oggi 24 luglio 2020 propone il succitato smartwatch a 249,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando al portale della nota catena, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 299 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 49,10 euro. Vi ricordiamo che questo modello dispone di un display AMOLED da 1,28 pollici e del sistema operativo Wear OS.

Dando uno sguardo altri principali store che teniamo solitamente in considerazione in questo tipo di notizie, abbiamo scoperto che lo smartwatch non è disponibile sul portale ufficiale di MediaWorld. Tuttavia, come spesso accade in questo contesto, è sempre bene dare un'occhiata a quanto proposto dai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, in questo caso il prodotto viene venduto a 221,26 euro (ci sono 7 euro di spedizione).

Giusto per farvi comprendere meglio il contesto, sul sito ufficiale di Fossil lo smartwatch The Carlyle HR viene venduto a 299 euro. In ogni caso, ribadiamo che si tratta di un'offerta a tempo limitato. Insomma, se siete interessati, avete ancora poche ore per usufruire della promozione di MediaWorld (a partire dalla pubblicazione di questa notizia).