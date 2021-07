Unieuro Offerta del Giorno, Xiaomi Redmi 9 scontato del 23%

Dopo aver trattato il rinnovo del portale di Unieuro, torniamo ad approfondire le offerte lanciate dalla nota catena. Infatti, c'è una promozione relativa allo smartphone Xiaomi Redmi 9.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il dispositivo, "brandizzato" WindTre, viene venduto a un prezzo pari a 129,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 169,99 euro, quindi si tratta di uno sconto del 23%, ovvero di 40 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno smartphone particolarmente low cost.

In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Offerta del Giorno" del 13 luglio 2021. Per il resto, analizzando quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono lo smartphone a 126,80 euro. Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, il prezzo è pari a 129,99 euro.

Al netto di questo, se siete alla ricerca di uno smartphone Android economico, potrebbe interessarvi consultare la nostra analisi relativa ai migliori smartphone venduti a meno di 200 euro, in cui abbiamo fatto riferimento a diversi altri modelli a cui potreste voler dare un'occhiata.