Unieuro, offerta mostruosa sull'aspirapolvere Rowenta: 36% in meno

La giornata più "spaventosa" dell'anno alla fine è arrivata. Tuttavia, se siete alle prese con le faccende domestiche, il "mostro" principale con cui avete a che fare è probabilmente lo sporco. Non preoccupatevi: nel contesto degli Halloween Days di Unieuro rientra anche un'offerta su un aspirapolvere Rowenta che potrebbe fare al caso vostro.

Infatti, direttamente nella pagina principale del portale di Unieuro viene messa in bella mostra quella che la stessa catena chiama "un'offerta mostruosa" (chiaramente c'è il "gioco di parole" per via di Halloween). Più precisamente, la scopa elettrica Rowenta X-Pert 3.60 RH6974WO viene ora venduta a un prezzo di 159 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo del prodotto era di 249,90 euro. Questo significa che è possibile risparmiare 90,90 euro, ovvero lo sconto è del 36%.

Niente male, tenendo bene a mente anche il fatto che il portale di Unieuro indica il prodotto come "novità". Fate attenzione però al fatto che l'iniziativa promozionale rimarrà attiva solamente per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto l'iniziativa Halloween Days resterà disponibile fino al 1 novembre 2021.

Insomma, potreste voler approfondire la proposta di Unieuro prima che il "periodo delle zucche" lasci il posto all'inizio delle canzoni natalizie (per completezza d'informazione, sì: Michael Bublé è già tornato a pubblicare video su YouTube).