Unieuro: in offerta un notebook ASUS ZenBook con processore Intel Core i7

Dopo aver parlato dello sconto di Mediaworld su un TV Sony, torniamo da Unieuro per un'offerta molto interessante proposta su un notebook della gamma ASUS ZenBook.

Il modello in questione è lo ZenBook 14 che porta il nome in codice UX431FL-AN001T, che può essere acquistato a 799 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 999,99 Euro precedenti, per un risparmio del 20%.

A livello tecnico troviamo il processore Intel Core i7 di ottava generazione (i7-8565U), accompagnato da 8 gigabyte di RAM ed una scheda grafica NVIDIA GeForce MX 250, con 2 gigabyte di memoria dedicati. Il laptop include uno schermo da 14 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel, mentre per quanto concerne la memoria è presente un SSD da 256GB. Ovviamente, si tratta di un laptop basato sul sistema operativo Windows 10.

Nella scheda tecnica leggiamo che è possibile anche aggiungere la garanzia da 12 mesi che vanno a sommarsi ai 24 mesi previsti dalla legge, al costo di 109,99 Euro. Unieuro garantisce anche la consegna a domicilio gratuita e la possibilità di pagare online per ritirarlo nel magazzino del negozio più vicino.

L'ordine è soggetto previa verifica della disponibilità, e non sappiamo fino a quando sarà disponibile la promozione, in quanto non rientra nelle offerte di giornata.