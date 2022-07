Unieuro, offerta su uno smartphone Android low cost: prezzo sotto i 60 euro

Non c'è solamente il doppio risparmio su un TV Samsung Neo QLED da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha lanciato un'offerta su uno smartphone Android low cost, che risulta intrigante approfondire.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Wiko Y52 viene adesso venduto a un costo di 59 euro sul portale ufficiale di Unieuro. In quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo dello smartphone sarebbe di 79,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 26%, ergo lo sconto è di 20,99 euro. Da notare il fatto che la promozione rientra nell'iniziativa Solo Online di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 31 luglio 2022.

Si fa in ogni caso riferimento a uno smartphone dall'hardware entry-level, che qualcuno potrebbe reputare anche un po' "datato". Per intenderci, ci sono 1GB di RAM e 16GB di memoria interna, dunque si fa riferimento a un dispositivo adatto solamente a chi non ha troppe esigenze e magari svolge semplicemente poche operazioni mediante lo smartphone nel quotidiano.

Tuttavia, il prezzo potrebbe fare gola e tra l'altro c'è una certa possibilità di scelta, dato che anche MediaWorld propone lo smartphone a un prezzo interessante, ovvero 59,99 euro. Su Amazon Italia, invece, il costo del prodotto parte da 66,90 euro tramite rivenditori (52,85 euro usato).