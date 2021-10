Unieuro, offerta speciale del 33% sul tablet Samsung Galaxy Tab A7

Non c'è solamente aria di switch off al DVB-T2 da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato anche un'offerta speciale relativa al tablet Samsung Galaxy Tab A7.

Più precisamente, il succitato prodotto viene ora venduto a 159,99 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Quest'ultimo sito Web riporta che in precedenza il costo a cui veniva proposto il prodotto era di 239,90 euro. Basandoci sull'informazione fornita dalla nota catena, apprendiamo dunque che lo sconto è del 33%, per un possibile risparmio di 79,91 euro. Non male, considerando anche il fatto che si tratta di un dispositivo interessante e pensato "per tutta la famiglia", come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy Tab A7 (uscita a dicembre 2020).

In ogni caso, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al tablet, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Per intenderci, il prezzo offerto da quest'ultima catena è pari a 159 euro. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, i rivenditori propongono il prodotto a 178 euro.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che le cifre fanno riferimento alla variante Wi-Fi da 3/32GB del tablet. Era bene specificarlo, in quanto sul mercato si trovano anche modelli LTE e con 64GB di memoria interna.