Unieuro, offerta speciale oltre il Black Friday: 39% di sconto su un TV Sony BRAVIA

Nei giorni in cui il Manà Manà Black Friday di Unieuro sta attirando l'attenzione di un buon numero di utenti, arriva anche un'offerta speciale che va oltre le classiche promozioni. Infatti, in questo contesto è stato lanciato uno sconto relativo a un TV Sony BRAVIA.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA XR55X90J viene proposto a un prezzo pari a 899,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1.499 euro, quindi si tratta di uno sconto del 39%, ovvero si possono risparmiare 599,10 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione non male per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

Tra l'altro, il modello coinvolto viene descritto come "Perfect for PlayStation 5", quindi potrebbe fare gola a coloro che dispongono dell'ultima console di casa Sony. Per citare alcune delle caratteristiche principali del televisore, troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, nonché il sistema operativo Android e ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Inoltre, tra le funzionalità HDMI 2.1 supportate ci sono 4K/120fps e ALLM.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld ha avviato un'offerta simile. Infatti, quest'ultima catena vende il prodotto a 899 euro nel contesto del Black Friday. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono il televisore a partire da 1.265,78 euro.