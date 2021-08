Unieuro, offerta speciale sullo smartwatch Huawei Watch GT 2e: -41%

Non ci sono solamente televisori in sconto da Unieuro in questo fine agosto 2021. Infatti, la nota catena ha avviato anche un'offerta speciale sullo smartwatch Huawei Watch GT 2e.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto, in colorazione nera, a 99,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 169,99 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 41%, ovvero di 70 euro. Tra l'altro, in questo caso si scende sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro, quindi potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un dispositivo economico di questo tipo. A tal proposito, per approfondire il mercato potrebbe interessarvi consultare la nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 100 euro a metà 2021, in cui abbiamo citato anche Huawei Watch GT 2e.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia ha lanciato un'offerta simile. Infatti, il prezzo del prodotto è sceso a 99 euro per quel che riguarda la colorazione Lava Red, ma al momento in cui scriviamo quest'ultima non risulta disponibile (tuttavia, c'è anche la colorazione nera a 99 euro). Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, quest'ultima catena vende lo smartwatch a 109,99 euro.

Tirando le somme, sembra trattarsi di un buon periodo per portare a casa il prodotto a un prezzo inferiore ai 100 euro. In ogni caso, se siete interessati allo smartwatch, potreste voler consultare la nostra recensione di Huawei Watch GT 2e (uscita a maggio 2020).