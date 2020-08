Unieuro, offerta su TV QLED Samsung 4K: scontato di ben 1950 euro!

In seguito all'offerta su Samsung Galaxy Note10 Lite, torniamo a trattare su queste pagine uno sconto relativo a un prodotto dell'azienda sudcoreana. Infatti, Unieuro ha lanciato un'offerta legata a un TV QLED 4K di Samsung.

Più precisamente, ci riferiamo al modello Samsung TV QLED 4K Q90R 2019 da 65 pollici (QE65Q90RATXZT). Quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 1599 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, il costo in precedenza era fissato a 3499 euro, quindi si sta parlando, già così, di un risparmio di 1900 euro.

uttavia, aggiungendo il dispositivo al carrello, il portale applica in modo automatico uno sconto extra del 5%, portando il prezzo finale a 1549,05 euro, per uno sconto totale pari a 1949,95 euro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, le spese aggiuntive di 30 euro per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni sono già incluse nel prezzo che abbiamo riportato.

Dando un'occhiata agli altri principali store online, abbiamo scoperto che il prodotto è in offerta anche da Comet, dato che costa 1599 euro sul portale della nota catena. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo modello né sul portale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe essere interessante per una certa tipologia di utente.