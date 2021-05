Unieuro, offerta volantino esclusiva sull'aspirapolvere Dyson Omni-glide

Non ci sono solamente le offerte legate al weekend da Unieuro in questi giorni. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione esclusiva relativa all'aspirapolvere Dyson Omni-glide.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Unieuro vende questo prodotto a 399 euro tramite il suo portale ufficiale. La promozione viene indicata come "offerta volantino" e sul sito Web della nota catena si legge che si tratta di una "novità esclusiva". Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un aspirapolvere. Infatti, il prezzo è inferiore rispetto a quello di molti altri modelli Dyson (per intenderci, da Unieuro gli unici prodotti più "economici" sono quelli della gamma V8 Absolute).

In ogni caso, l'aspirapolvere dispone di quella che viene annunciata come "la prima spazzola Fluffy che si muove in ogni direzione". Quest'ultima dispone di due rulli motorizzati. Il prodotto viene inoltre indicato come compatto, nonché dotato di un sistema a filtrazione a 5 strati con membrane porose in ePTFE. Si tratta di un'esclusiva Unieuro, quindi risulta difficile da trovare negli altri principali store online.

Lo sappiamo: non tutti sono "esperti" di aspirapolvere. Proprio per questo motivo, più che conoscere le "caratteristiche", potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento in merito a cosa non aspirare con il vostro Dyson (un promemoria non fa mai male).