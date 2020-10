Unieuro: offerta Weekend su un TV Samsung QLED 4K, superata Amazon

In seguito a una promozione legata a un TV Samsung da 55 pollici, "torniamo" da Unieuro per via di un'offerta legata al weekend. Più precisamente, rimaniamo in campo di televisori e ci concentriamo sempre su un prodotto del brand sudcoreano, dato che la nota catena ha messo in offerta un TV Samsung QLED con risoluzione 4K.

In particolare, il modello Samsung Series 6 QE50Q60TAU viene proposto a un prezzo pari a 569 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, solitamente il costo del dispositivo sarebbe di 849 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 280 euro. Vi ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED con diagonale di 50 pollici e risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Tizen.

In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri store online più blasonati, abbiamo notato che anche MediaWorld avrebbe fatto scendere il prezzo a 569 euro sul suo portale ufficiale, ma al momento in cui scriviamo il prodotto risulta non essere disponibile. Per quel che concerne Amazon Italia, i rivenditori offrono questo modello a un costo di partenza pari a 664 euro. Insomma, per il momento la "battaglia all'ultimo sconto" sembra vedere in testa Unieuro.