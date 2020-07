Unieuro: in offerta lo Xiaomi Mi Electric Scooter, compatibile col Bonus Mobilità!

Fino al 23 Luglio sarà possibile acquistare a prezzo ridotto il monopattino elettrico di Xiaomi, l'Mi Electric Scooter, presso tutti i punti vendita Unieuro e sul sito web ufficiale. Aspetto interessante è che la promozione è perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020 del Governo.

Il monopattino può infatti essere acquistato a 379 Euro, ma se rispettate i requisiti per richiedere il Bonus Mobilità il prezzo si abbassa ulteriormente a soli 151,60 Euro, davvero molto basso tenendo conto del costo di listino.

Xiaomi Mi Electric Scooter è in grado di raggiungere una velocità di 25 chilometri orari, grazie al motore da 250W, mentre la batteria è in grado di garantire fino a 30 chilometri di autonomia (ovviamente variabili a seconda delle condizioni della strada, la pendenza ed il peso del conducente). E' anche possibile controllarlo attraverso l'applicazione proprietaria. La portata massima è di 100 chilogrammi ed ovviamente il monopattino è anche pieghevole, per portarlo ad esempio in ufficio, ed include anche la modalità Cruise Control che gli permette di raggiungere i 18 chilometri orari.

Lo sconto rientra nei Summer Days di Unieuro che la catena di distribuzione ha lanciato la scorsa settimana. E' anche possibile effettuare il pagamento in dieci rate da 37,90 Euro al mese, con prima mensilità prevista a Settembre.