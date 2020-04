Unieuro, le offerte del giorno dell'8 Aprile: sconti su TV, smartphone ed iPhone 11

Dopo gli sconti di oggi di Mediaworld, anche Unieuro rinnova le promozioni della giornata con tante offerte su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i TV, citiamo il QLED Q70R da 65 pollici con pannello 4K QLED a 944,10 Euro, mentre il Q60R da 65 pollici della Series 6 passa a 719,10 Euro, il 10% in meno rispetto ai 799 Euro di listino. Il QLED Q90R da 75 pollici invece passa a 2699,10 Euro, per un risparmio di 300 Euro rispetto ai 2999 Euro proposti in precedenza.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, l'iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte viene scontato a 1189 Euro, il 7% in meno dai 1289 Euro. Nella stessa sezione però troviamo anche l'Oppo A5 da 64 gigabyte a 149,90 Euro, che si traduce in un risparmio del 16% dai 179 Euro, mentre sull'Asus ZenFone Max Pro da 32 gigabyte viene proposto uno sconto del 28% che porta il prezzo a 129 Euro. Huawei P30 Pro con 128GB di memoria invece è disponibile a 599 Euro. In sconto c'è anche il Samsung Galaxy S20 5G, ad 879 Euro, dai 1029 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Ricordiamo che le promozioni saranno valide fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 8 Aprile.