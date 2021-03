Unieuro, al via le Offerte Apple: sconti su iPhone, Apple Watch e Mac

Unieuro pone quest'oggi l'accento, nell'ambito degli Sconti Batticuore presenti in volantino, sulle Offerte Apple. La promozione, infatti, consente di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti della società di Cupertino, tra cui figurano iPhone, Apple Watch e Mac.

Partendo dagli iPhone l'iPhone Xr da 64 gigabyte è disponibile a 569 Euro, l'8% in meno rispetto ai 619 Euro di listino, mentre iPhone 12 Mini da 128 gigabyte può essere acquistato ad 839 Euro, il 5% in meno rispetto agli 889 Euro imposti dal colosso di Cupertino. Per quanto riguarda iPhone 11, invece, la variante con 128 gigabyte di memoria interna passa a 699 Euro, il 9% in meno dai 769 Euro.

Per quanto riguarda gli Apple Watch, il Series 6 GPS Only da 44mm passa a 449 Euro, il 4% in meno rispetto ai 469 Euro di listino, mentre il modello con cassa da 40mm viene proposto a 429 Euro: in questo caso lo sconto è minimo e pari al 2%.

In volantino troviamo anche il MacBook Air con chip M1, GPU 8-core, SSD da 512 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, a 1.429 Euro. L'offerta è invece proposta sull'iMac da 21,5 pollici con processore Intel Core i5 di settima generazione, 8 gigabyte di RAM DDR4, ed SSD da 256 gigabyte, viene proposto a 1.149 Euro.