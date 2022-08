Unieuro: offerte a tempo su Apple Watch SE e iPad Air M1, ancora per pochi giorni

Contemporaneamente alle Offerte Solo Online rinnovate per questa settimana, Unieuro propone anche alcune Offerte a Tempo particolari per un numero limitato di dispositivi. In questo periodo, nello specifico, i protagonisti sono Apple Watch SE e iPad Air in sconto per pochi giorni.

Nel caso dello smartwatch Apple Watch SE l’offerta dura fino a domani, 11 agosto 2022, e porta il prezzo del dispositivo a 299 Euro anziché 339 Euro. Ricordiamo che questo wearable ha dimensioni pari a 44mm, cassa in alluminio e display OLED con risoluzione pari a 368 x 448 pixel e vetro Ion-X. Il sistema operativo è watchOS 6 al primo avvio e il design adottato lo rende impermeabile fino a 50 metri.

Per quanto riguarda il tablet della Mela iPad Air, il prezzo scende da 869 Euro a 779 Euro. Si tratta del modello con supporto a Wi-Fi e rete mobile anche 5G, 64 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e schermo Full HD da 10,9 pollici. Il chip in dotazione è l’Apple Silicon M1 e, lato fotocamera, abbiamo un sensore posteriore da 12 MP e uno frontale sempre da 12 megapixel. Questa promozione, al contrario del succitato smartwatch, varrà fino al 14 agosto 2022.

Presso la stessa catena di distribuzione potrete trovare in questi giorni anche un TV Sony Bravia 4K 2022 con sconto doppio.