Unieuro, ecco le offerte per il Back to School: fino a 300 Euro di rimborso sul vecchio PC

Alla vigilia di Ferragosto, Unieuro lancia le promozioni per il Back To School, che consentono di ottenere un rimborso di massimo 300 Euro permutando un vecchio PC. Vediamo come funziona e di cosa si tratta.

Come leggiamo nella pagina dedicata all'offerta, richiedere il rimborso è molto facile: basta acquistare un nuovo notebook 2in1 o desktop fino al 10 Settembre sul sito web di Unieuro o presso uno dei punti vendita, e presentare la richiesta sul sito Unieuro Promozioni entro 15 giorni. A questo punto sarà necessario spedire il dispositivo usato: la catena di distribuzione provvederà ad inviare, entro 30 giorni, il bonifico con l'importo sul conto corrente indicato.

Tra le offerte del Back To School troviamo il portatile HP 15S-FQ1043NL con processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 512GB e schermo da 15,6 pollici a 599 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 699,99 Euro di listino. Sempre a 599 Euro troviamo il Lenovo IdeaPad 15 da 15,6 pollici con AMD Ryzen 7, 8GB di RAM DDR4, SSD da 512GB e Windows 10 Home come sistema operativo. Interessante anche la promozione sull'Huawei MateBook D15, che nella configurazione con 8GB di RAM, SSD da 256GB, schermo da 15,6 pollici e Windows 10 Home come sistema operativo può essere acquistato a 549 Euro. Infine, sull'Acer Aspire 3 viene proposto uno sconto di 100 Euro e passa a 799,99 Euro.