Da Unieuro le offerte più forti dell'estate: Hypnotic Black Friday fino al 15 Giugno

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino, che propone le “offerte più forti dell’estate” fino al 15 Giugno 2023 con l’Hypnotic Black Friday, che propone un’ampia gamma di offerte su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

iPad di nona generazione WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna viene proposto a 359 Euro, in calo del 18% rispetto ai 439 Euro di listino. In offerta però sempre dal fronte Apple troviamo anche l’Apple Watch Seres 8 GPS Only con cassa in alluminio da 45mm a 499 Euro, il 9% in meno dai 549 Euro imposti dal produttore, e le AirPods Pro di seconda generazione a 249 Euro: in questo caso lo sconto è del 16% dai 299 Euro precedenti.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite invece passa a 109,99 Euro, con un risparmio del 35% dai 169,99 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il portatile HP Victus Gaming da 15,6 pollici con SSD da 512GB e 16GB di RAM, che viene proposto a 799,90 Euro, il 40% in meno dai 1349 Euro.

Tra i TV, invece, segnaliamo il Samsung QE55Q70B da 55 pollici a 599 Euro, il 53% in meno dai 1299 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta nel volantino è disponibile attraverso questo indirizzo.