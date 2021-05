Unieuro, offerte del giorno su iPhone 12, Apple Watch, Mi 10T Pro ed altri smartphone

Anche in giornata odierna, si rinnovano le offerte del giorno di Unieuro. La catena di distribuzione, infatti, quest'oggi propone un'ampia gamma di smartphone e smartwatch in sconto, tra cui troviamo anche iPhone 12 ed Apple Watch SE.

iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile ad 839 Euro, il 15% in meno rispetto ai 989 Euro di listino. iPhone 11 da 64 gigabyte, invece, può essere acquistato a 629 Euro: in questo caso la riduzione è del 12%, pari a 90 Euro, rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore di 719 Euro.

Tra gli altri smartphone proposti a prezzo ridotto in sconto da Unieuro troviamo anche lo Xiaomi Mi 10T Pro 5G, a 469,90 Euro, il 27% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, ma non mancano anche gli altri marchi.

Huawei P Smart 2021 infatti passa a 139,99 Euro, mentre l'LG K22 ad 89,99 Euro: in quest'ultimo caso il risparmio è del 30%, pari a 40 Euro, se si tiene conto che il prezzo di listino imposto dal produttore asiatico per lo smartphone è di 129,99 Euro. Disponibile in sconto anche l'Oppo Reno4 Pro a 479,90 Euro, il 31% in meno dai 699 Euro di listino, mentre il Wiko Y61 è disponibile a 69,99 Euro.

Infine, l'Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm è disponibile a 299,90 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.