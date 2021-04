Unieuro, che offerte lampo: fino al 45% di sconto su smartphone e TV

Non ci sono solamente sconti su televisori Samsung in queste ore da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre svariate iniziative promozionali. Tra queste, troviamo delle offerte lampo su prodotti come smartphone e televisori.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, sul portale ufficiale di Unieuro sono disponibili diverse "Offerte del giorno" relative al 27 aprile 2021. Tra queste, ne troviamo una legata allo smartphone Xiaomi Mi 10T, nella sua variante da 128GB, che viene proposto a un prezzo pari a 339 euro. Stando al sito Web della nota catena, solitamente il costo sarebbe di 499,90 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 32%, ovvero di 160,90 euro.

Sempre rimanendo in campo smartphone, si fa notare inolte la promozione relativa a OPPO A72. Quest'ultimo dispositivo viene infatti venduto a 159,99 euro. In precedenza il prezzo era di 279,90 euro, quindi il possibile risparmio è del 42% (119,91 euro in meno). Lo sconto più consistente, pari al 45%, è tuttavia quello relativo a OPPO Find X2 Lite, dato che quest'ultimo passa dai precedenti 499 euro agli attuali 269,90 euro (risparmio di 229,10 euro). C'è poi iPhone 12 da 128GB scontato del 16%, venduto dunque a 829 euro (al posto di 989 euro, sconto di 160 euro).

Per quel che riguarda, invece, i televisori, tra le offerte messe in evidenza dalla nota catena c'è quella relativa al modello LG 55UP75006LF, proposto a 649,90 euro (in precedenza 749 euro, risparmio del 13%, ovvero di 99,10 euro). Ovviamente le promozioni, che rimarranno disponibili solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, vanno oltre a quelle citate. Insomma, potrebbe interessarvi "fare un salto" sul sito Web ufficiale di Unieuro in queste ore.