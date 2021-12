Unieuro, ecco le offerte last minute di Apple: solo fino al 31 Dicembre 2021

Nel giorno in cui Mediaworld rinnova i Mega Sconti, Unieuro lancia le offerte last minute targate Apple, che saranno attive solo online filo al 31 Dicembre 2021 e propongono un'ampia gamma di promozioni sui prodotti del colosso di Cupertino.

iPhone 13 da 128 gigabyte, nella fattispecie, è disponibile ad 899 Euro, con un risparmio del 4% rispetto ai 939 Euro imposti dal colosso di Cupertino.

Tra le altre promozioni segnalate dalla catena di distribuzione però citiamo anche quella su Apple Watch Series 7 nella variante GPS Only con cassa in alluminio da 41mm, che viene proposto a 399 Euro, il 9% in meno dai 439 Euro di listino. Interessante anche l'offerta su Apple Watch Series 7 da 45mm, sempre con cassa in alluminio, a 429 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 469 Euro di listino.

Infine, segnaliamo anche lo sconto sull'iPad Pro da 11 pollici con chip M1 di terza generazione, nella versione WiFi Only con 256 gigabyte di memoria interna, che passa a 949 Euro, il 5% in meno rispetto ai 1009 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo. Tutti i dettagli sulle condizioni di spedizione ed eventuali pagamenti a rate sono indicati direttamente nelle pagine dei singoli prodotti.