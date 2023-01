Unieuro, ultimi giorni delle offerte su MacBook Air, Apple Watch e TV LG OLED

Sono gli ultimi giorni del Fuoritutto di Unieuro, che scadrà il prossimo 19 Gennaio 2023, e sono anche gli ultimi giorni di tre promozioni molto interessanti su altrettanti prodotti altrettanto importanti: MacBook Air, Apple Watch Series 8 ed un TV LG OLED.

Partendo dal laptop di Apple, si tratta di un MacBook Air da 13 pollici con chip M1. Il notebook, nella variante con schermo da 13,3 pollici, chip M1 cn GPU 7-core, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, può essere portato a casa a 969 Euro, in calo del 21% rispetto ai 1229 Euro imposti dal produttore.

In calo il prezzo anche di Apple Watch Series 8: lo smartwatch, nella versione GPS Only con cassa da 45mm in alluminio color mezzanotte e cinturino sport band color mezzanotte, è disponibile a 499 Euro, in calo del 9% dai 549 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche il TV LG OLED evo 4K da 42 pollici della serie C26 del 2022, che passa a 949 Euro, con un risparmio del 32% rispetto ai 1399 Euro di listino.

Chiaramente, su tutti e tre i dispositivi è possibile godere del pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero tramite Klarna o Paypal. Per le condizioni di spedizione e consegna vi rimandiamo alle singole pagine.