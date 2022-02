Unieuro Offerte Solo Online: si arriva anche al 60% di sconto su prodotti utili

Non ci sono solamente le cosiddette Offerte a Tempo da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha deciso di avviare anche un'altra iniziativa promozionale, che potrebbe risultare intrigante per un certo tipo di utente.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, a partire dalla giornata del 28 febbraio 2022 è terminata la precedente iniziativa Offerte Solo Online di Unieuro ed è iniziato il "nuovo round". In ogni caso, come da tradizione, le tipologie di prodotti al centro delle promozioni sono delle più disparate e si arriva a sconti particolarmente consistenti, anche su prodotti che possono tornare utili nella "vita tecnologica" di tutti i giorni.

Per intenderci, c'è un possibile risparmio del 60% sulle batterie AAA monouso di Energizer. Infatti, il pacco da 4 batterie viene adesso proposto a un prezzo pari a 1,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 4,99 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per "fare scorta" di batterie AAA.

Per il resto, non manca, ad esempio, uno sconto del 40% sulla microSDXC SanDisk Ultra da 64GB, offerta ora a 14,99 euro (anziché 24,99 euro). Insomma, potrebbe interessarvi fare un salto sul sito Web ufficiale di Unieuro in questi giorni, in modo da approfondire anche le altre proposte della nota catena. Il "nuovo round" dell'iniziativa proseguirà fino al 6 marzo 2022.