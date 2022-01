Unieuro Offerte Solo Online: miriadi di prodotti in sconto, anche oltre il 50%

Dopo aver dato un'occhiata ad alcune promozioni relative al Fuoritutto di Unieuro, torniamo ad approfondire le offerte lanciate in ambito di dispositivi tech. In questo contesto, la popolare catena ha deciso di rinnovare l'iniziativa "Offerte Solo Online".

Infatti, in seguito alla scadenza del precedente round di promozioni di Unieuro, terminato il 30 gennaio 2022, le offerte sono state ampliate e si protrarranno fino al 6 febbraio 2022. I prodotti in sconto appartengono chiaramente delle categorie più disparate: si va dagli Apple AirTag ad Amazon Echo Dot di quarta generazione, passando per cartucce HP per la stampante e per lo smartphone "brandizzato" TIM OPPO A74 5G, giusto per fare qualche esempio.

Potreste dunque voler "fare un salto" sul sito Web ufficiale di Unieuro per maggiori dettagli in merito a tutte le promozioni disponibili nell'ambito dell'iniziativa. In ogni caso, vi basti sapere che gli sconti arrivano anche oltre al 50%. Ad esempio, fa capolino un possibile risparmio del 53% sul frigorifero con congelatore LG GBP62DSNCN, venduto ora a un prezzo pari a 699,90 euro (al posto dei precedenti 1499 euro).

Per il resto, ricordiamo che in questo periodo è attiva anche l'iniziativa Fuoritutto Apple di Unieuro (diversa dal Fuoritutto citato in precedenza: la nota catena sta lanciando parecchie promozioni in contemporanea in questo inizio 2022).