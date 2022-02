Unieuro Offerte Solo Online: tantissimi prodotti in sconto, anche a metà prezzo

Dopo avervi messo a conoscenza di alcune promozioni legate al Fuoritutto di Unieuro, torniamo ad approfondire quanto proposto in ambito tech dalla ben nota catena. Infatti, sono stati avviati miriadi di sconti sui prodotti più svariati, dagli smartphone ai frigoriferi.

Più precisamente, in seguito alla conclusione della precedente fase delle Offerte Solo Online di Unieuro, che è "scaduta" il 6 febbraio 2022, la catena ha deciso di rinnovare l'iniziativa mediante un "prolungamento" fino al 13 febbraio 2022. Come ben potete immaginare, in questo contesto sono state lanciate miriadi di promozioni.

Tra le offerte che attirano di più l'attenzione, troviamo il 49% di sconto sullo smartphone pieghevole Motorola RAZR 5G, in questo caso "brandizzato" TIM. Nell'ambito della promozione, infatti, il prezzo del dispositivo è sceso a 799,90 euro (al posto di 1.599 euro). Da non sottovalutare inoltre il possibile risparmio del 52% sul frigorifero con congelatore Samsung RB34T603EEL, che viene adesso venduto a 499,90 euro (anziché 1.049 euro).

Insomma, ci sono sconti su svariate tipologie di prodotti e si arriva anche a meno di metà prezzo. In ogni caso, chiaramente in questa sede ci siamo soffermarti solamente su alcune delle promozioni più in vista relativamente all'iniziativa, ma per tutti i dettagli del caso potete fare riferimento al portale ufficiale di Unieuro.