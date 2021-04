Unieuro offre 5 smart TV DVB-T2 a meno di 200 Euro: i modelli interessati

Unieuro in questo periodo ha lanciato il volantino “Gli Sconti Che Sognavi” con tantissime promozioni su prodotti d’ogni tipo fino al 25 aprile, tra cui anche diversi smart TV di marchi come Samsung, Philips, Hitachi e United a prezzi estremamente competitivi, più bassi di 200 Euro: vediamo i modelli interessati.

Partiamo, come da prassi, dal modello più economico ovvero Samsung Series 4 UE28N4300AU, proposto a 167 Euro anziché 189 Euro. In questo caso si parla di un televisore con sistema operativo Tizen OS, schermo LED HD da 1366x768 pixel e dalle dimensioni pari a 28 pollici, supporto alla connessione Wi-Fi ed Ethernet, allo standard per il digitale terrestre DVB-T2 e tecnologia Digital Clean View.

Seguono poi due modelli Hitachi venduti solamente da Unieuro: il primo è Hitachi 24HAE2252, televisore con display LED HD dalla medesima risoluzione del precedente ma dimensioni a 24 pollici, luminosità pari a 220 cd/m², DVB-T2 e sistema operativo Android TV, il tutto venduto a 179 Euro al posto di 209,90 Euro. In alternativa è possibile acquistare a 199 Euro anziché 249 Euro il modello Hitachi 32HE2101, ove varia solamente la dimensione dello schermo, pari a 32 pollici, e di conseguenza la luminosità pari a 300 cd/m².

Passando allo smart TV Philips, si parla del modello Philips 6800 series 24PFS6855/12 con pannello LED Full HD da 24 pollici, HDR, applicazioni come Amazon Prime Video, Netflix e YouTube già installati e, ovviamente, l’ormai immancabile supporto al DVB-T2. Unieuro lo propone a 199 Euro al posto di 249,90 Euro, per uno sconto del 20% rispetto al listino.

Dulcis in fundo troviamo il TV United LED32HS72A9 proposto a 199 Euro anziché 239,90 Euro, dotato di schermo LED HD da 32 pollici per una risoluzione pari a 1366x768 pixel, con HDR e app anche social preinstallate come Facebook e Twitter su sistema operativo Android TV alla versione Android 9 Pie.

