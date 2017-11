Unieuro offre Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 con 12 rate a tasso zero

Interessante promozione lanciata da Unieuro e rivolta a tutti gli utenti che hanno in programma l’acquisto di un Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 di Samsung.

Il famoso distributore di elettronica italiano, infatti, offre i tre dispositivi con SmartOpen e finanziamento tasso zero in due fasi, due promozioni che si caratterizzano dalla completa assenza di TAN e TAEG.

Per quanto riguarda il Galaxy S8, con SmartOpen è previsto un acconto da 99 euro e dodici rate da 34,54 Euro, per un totale di 513 Euro. Discorso diverso per il Galaxy S8 Plus, che può essere portato a casa con un acconto da 1494 Euro e dodici rate da 37,08 Euro, mentre per il Galaxy Note 8 l’acconto previsto è di 179 Euro, mentre le rate mensili da 38,54 Euro.

Dopo il dodicesimo mese, sarà possibile passare al nuovo Galaxy, restituendo il vecchio, o tenere uno dei dispositivi pagando altre 12 rate o saldando il numero residuo. SmartOpen include anche due riparazioni per lo schermo incluse.

Con il finanziamento tasso zero in due fasi, per il Galaxy S8 è previsto un acconto da 99 Euro e 12 rate da 30,41 Euro l’una, che salgono rispettivamente a 149 Euro e 32,50 Euro al mese per il Galaxy S8 Plus, e 179 e 34,17 Euro al mese per il Note 8.

