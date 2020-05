Unieuro: solo per oggi 50% di sconto sul TV QLED 4K da 65' Samsung

Dopo aver parlato dello sconto di Unieuro sul TV Sony, torniamo nuovamente sul sito della popolare catena di distribuzione per segnalare un'altra importante offerta disponibile solo per oggi su un televisore Samsung QLED.

Si tratta del Q85R del 2019 con diagonale da 65 pollici, che può essere acquistato a 1.399 Euro rispetto ai 2.999 Euro di listino, per un risparmio del 53%, pari a 1.600 Euro.

Il TV, come gli altri della linea, si basa sul processore Quantum 4K che grazie all'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare in tempo reale le prestazioni sulla base delle condizioni di visione e dei contenuti. E' presente anche l'AI Upscaling che sempre utilizzando l'intelligenza artificiale effettua l'upscale delle immagini per renderle vicine alla risoluzione 4K, ripristinando al contempo i dettagli persi ed affinando i contorni di oggetti e testi. In Italia è disponibile anche la funzione Universal Guide che permette di accedere rapidamente ed in modo semplice ad un'ampia gamma di informazioni sui contenuti e fornisce anche suggerimenti su misura in base ai propri gusti.

Il Q85R è compatibile con Google Assistant, con cui si interfaccia per cambiare canale, ma anche regolare il volume, o Alexa, che è in grado di accendere il TV, ma anche fare zapping o portare a termine altri compiti.