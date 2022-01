Unieuro, parte oggi il Fuoritutto Apple: sconti su tanti prodotti fino al 27 Gennaio 2022

Contestualmente al lancio delle Offerte Solo Online di Unieuro, Unieuro rilancia in giornata odierna anche il Fuoritutto Apple, che fino al 27 Gennaio 2022 permette di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti della compagnia di Cupertino.

L'iPhone 13 da 128 gigabyte può essere acquistato in varie colorazioni al prezzo di 879 Euro, con un risparmio del 6% rispetto ai 939 Euro di listino. Lo smartphone della Mela è disponibile nella colorazione Mezzanotte, Galassia, Blu, Rosa e PRODUCT RED.

Interessante anche lo sconto su Apple Watch Series 7, che se si opta per la variante GPS Only con cassa da 45mm in alluminio può essere portato a casa a 459 Euro, il 2% in meno rispetto ai 469 Euro di listino, mentre se si sceglie il modello con cassa da 41mm il prezzo cala a 429 Euro, sempre in calo di 10 Euro dai 459 Euro precedenti. Anche in questo caso, a disposizione troviamo tante colorazioni.

Infine, l'ultima promozione del Fuoritutto Apple di Unieuro è quella sul MacBook Air da 13 pollici con processore Apple M1 ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 1199 Euro, il 13% in meno dai 1389 Euro precedenti.

Come sempre, per le condizioni sulle singole offerte vi rimandiamo alle pagine dei vari prodotti.