Unieuro, parte oggi il nuovo volantino di Settembre: sconti su tantissimi prodotti

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino di Settembre, attivo fino al 24, che porta una serie di sconti su tantissimi prodotti, con la possibilità di effettuare il pagamento a tasso zero a rate. Nella lista rientrano tantissimi smartphone, ma anche TV e notebook.

Nella lista dei TV OLED non possiamo non partire dall'LG OLED55CX6LA da 55 pollici a 1699 Euro, i 20% in meno rispetto al prezzo di listino, con gli auricolari EarBuds Dual Mic in abbinata gratuita. Tra i televisori citiamo anche la promozione sul Samsung Q90R del 2019 da 65 pollici, che può essere acquistato a 1599 Euro, mentre il Samsung QE55Q80TAT da 55 pollici passa a 1199 Euro. Sempre di Samsung, in promozione c'è anche il QE55Q60TAU da 55 pollici, a 799 Euro, il 20% in meno dai 999 Euro precedenti. Il Samsung Series 7 QE75Q70TAT invece passa a 2299 Euro.

Tra gli smartphone troviamo anche l'iPhone 11 da 128GB, a 799 Euro, mentre l'iPhone SE di seconda generazione è disponibile a 529 Euro. In ambito smartphone, anche il Samsung Galaxy A30s viene scontato del 30%, a 179,90 Euro, mentre il Galaxy A51 con 4 gigabyte di RAMe 128GB di memoria passa a 269,90 Euro. Interessante anche la promozione sul Samsung Galaxy S20+ da 128GB, a 739 Euro.

Xiaomi propone il Redmi Note 8 Pro a 219,90 Euro, mentre il Redmi Note 9 Pro è disponibile a 279,90 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.