Unieuro: solo per oggi lo smartwatch Amazfit GTS è in offerta!

Tornano gli sconti di giornata di Unieuro. La catena di distribuzione quest'oggi propone un'offerta molto interessante su uno smartwatch targato Amazfit, la startup legata a Xiaomi, su cui è possibile risparmiare l'11% del prezzo di listino.

Ma andiamo per ordine: il dispositivo in questione è l'Amazfit GTS, con schermo AMOLED da 1,65 pollici, e può essere acquistato a 114,90 Euro, appunto l'11% in meno rispetto ai 129,90 Euro di listino, per un risparmio di 15 Euro.

Il display ha una risoluzione di 348x442 pixel, con densità di 341ppi, ed è ovviamente touchscreen. Il dispositivo include anche un GPS satellitare, ed una batteria da 220 mAh, che è comunque in grado di garantire un'ottima autonomia. E' compatibile oltre che con Android anche con iOS 10 e versioni successive, ed è impermeabile fino a 40 metri. Presente, inoltre, anche il supporto NFC per i pagamenti. Il dispositivo include un cinturino blu.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio gratuita ed anche il ritiro in negozio gratis, con possibilità di pagare online e ritirare in negozio a costo zero. E' possibile scegliere anche lo Smile Service, che garantisce la copertura da danni accidentali per dodici mesi a 29,99 Euro.

La promozione scadrà alle 23:59 di oggi, lunedì 8 giugno 2020.