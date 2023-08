Unieuro, parte oggi il nuovo volantino: sconti fino al 21 Settembre 2023

Con la scadenza del precedente Fuoritutto, Unieuro lancia oggi il nuovo volantino “Back To School”, attivo fino al 21 Settembre e che permette di ottenere un rimborso fino a 250 Euro acquistando un computer di qualsiasi brand da 299 Euro e spedendo il proprio usato.

I dettagli della campagna sono disponibili direttamente attraverso questo indirizzo, ma non mancano gli sconti sui prodotti d’elettronica ed informatica.

iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, dai 1029 Euro imposti dal produttore. In sconto troviamo anche Apple Watch SE GPS Only da 40mm, nella variante con cassa in alluminio color oro che è disponibile in offerta a 279 Euro, con un risparmio di 30 Euro dai 309 Euro di listino.

Il Dyson V15 Detect Absolute invece è disponibile in offerta a 599 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ da 256 gigabyte a 399,90 Euro, oltre che l’ASUS F515EA da 15,6 pollici con processore i7 ed 8GB di RAM a 600 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.

