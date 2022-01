Unieuro Solo Online: fino 1.300 Euro in meno su smart TV, laptop e smartphone Samsung

Inizia un’altra settimana e si rinnovano le offerte Solo Online di Unieuro, ora attive fino al 9 gennaio 2022 assieme al volantino “Happy Holidays” lanciato sempre oggi. In questo nuovo contesto si consiglia di prestare particolare attenzione a 3 dispositivi Samsung top di gamma in promozione: da TV Neo QLED 8K allo smartphone Galaxy S21.

Partiamo proprio dal televisore Samsung Series 8 QE65QN800A di annata 2021, dotato di uno schermo Neo QLED Ultra HD 8K da 65 pollici con supporto lato video a HLG, HDR10+, AMD FreeSync per il gaming, decoder audio Dolby Digital 5.1 e sistema operativo Tizen. Normalmente questo modello costerebbe 3.999 Euro ma, fino al 28 gennaio 2022, resterà a 2.699 Euro con 500 Euro di rimborso recandosi su Samsung Members e registrando il prodotto come acquistato. In poche parole, alla fine vi costerà a tutti gli effetti 2.199 Euro.

Se siete interessati a un dispositivo mobile potete puntare al Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB di archiviazione, scontato da 879 Euro a 649 Euro. Lato memoria troviamo 8 GB di RAM, mentre il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con refresh rate di 120Hz. Sotto la scocca troviamo poi il chipset proprietario Exynos 2100 da 2,9 GHz massimo e batteria da 4.000 mAh. Infine, il comparto fotocamera si compone di due sensori anteriori da 10 MP e tre posteriori, due da 12 MP e uno da 64 MP.

Infine, chi fosse a caccia di un computer portatile potrà acquistare Samsung Galaxy Book a 599,90 Euro anziché 849,90 Euro. Lo schermo è un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici, il cuore pulsante il processore Intel Core i5-1135G7 e, ad accompagnarlo, ci sono 8 GB di RAM, 256 GB di memoria in formato SSD e il chip grafico integrato Intel Iris Xe. Interessante notare come lato audio ci sia il supporto a Dolby Atmos e il sistema operativo al lancio è Windows 11.

