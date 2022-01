Unieuro Solo Online: 3 smartphone imperdibili in offerta sotto i 210 Euro

Mentre si aggiornano le offerte “Solo per il Weekend” di Mediaworld, che includono tanti smart TV fino a 500 Euro in meno, da Unieuro tra le promozioni “Solo Online” potrete trovare 3 smartphone imperdibili sotto i 210 Euro di marchi come OnePlus, OPPO e Xiaomi.

Il più economico del trio è Xiaomi Redmi 9T brandizzato Vodafone, scontato da 199,99 Euro a 139,99 Euro. Si tratta di uno smartphone con 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione interna espandibile, batteria da 6.000 mAh e chipset Qualcomm Snapdragon 662 da 2 GHz di clock massimo. Lato fotocamera, invece, figura un sensore unico frontale da 8 MP e quad-camera posteriore (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP), mentre lo schermo è FHD+ da 6,53 pollici.

A 149,99 Euro al posto di 199 Euro c’è OnePlus Nord N100, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 460, display LCD HD+ da 6,52 pollici con refresh rate di 90Hz, batteria da 5.000 mAh, 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e, per quanto riguarda il comparto fotocamera, troviamo una lente anteriore da 8 megapixel e tre sensori posteriori, di cui principale da 13 MP e due da 2 MP.

Conclude il trio, in ordine di prezzo, OPPO A74 5G brandizzato TIM a 209,90 Euro anziché 299,90 Euro. Il pannello in dotazione è un LTPS FHD+ da 6,5 pollici, accompagnato lato multimedia da un sensore unico selfie da 16 MP e quad-camera posteriore (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP). Il chipset sotto la scocca è Qualcomm Snapdragon 480, la batteria da 5.000 mAh e ad accompagnarli sono 128 GB di archiviazione espandibile con microSD e 6 GB di RAM.

