Unieuro Solo Online: 5 computer portatili Acer in offerta, c'è modello con RTX 3070

Nel contesto delle Offerte Solo Online di Unieuro attive fino al 31 luglio prossimo è possibile trovare tanti laptop per scuola, ufficio e gaming in promozione. Dalla lista attuale di seguito riprenderemo, in particolar modo, 5 computer portatili Acer a ottimi prezzi, tra i quali spicca un modello dotato di scheda video RTX 3070.

Il più economico del quintetto da noi proposto è il modello Acer Aspire 3 A315-58-51RV venduto a 499,90 Euro al posto di 729,90 Euro. Si tratta di un laptop con processore Intel Core i5-1135G7 da 4,2 GHz di clock massimo, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Il display è un LCD Full HD da 15,6 pollici, mentre il sistema operativo al primo avvio è Windows 11 Home.

Scende invece da 769,90 Euro a 549,90 Euro il modello Acer Swift 3 NX.AB1ET.00F con processore AMD Ryzen 5 5500U da 4 GHz massimi, 8 GB di RAM LPDDR4x, SSD sempre da 512 GB e lo schermo IPS Full HD è da 14 pollici. Anche qui c’è un chip grafico integrato, ma è ovviamente firmato AMD Radeon.

In alternativa, puntando verso la fascia medio-alta, la catena di distribuzione italiana propone un Acer Aspire 3 A315-56 a 649,90 Euro al posto di 899,90 Euro. Dotato di schermo LCD Full HD da 15,6 pollici, questo notebook ha 8 GB di RAM DDR4 a 2.133 MHz, processore Intel Core i7-1065G7 da massimo 3,9 GHz di clock e il chip grafico Intel Iris Plus. Lato memoria, dunque, troviamo ancora una volta una singola SSD da 512 GB.

Facciamo un importante salto di qualità passando al modello Acer Nitro 5 dotato di scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, SSD da 1 TB, 16 GB di RAM DDR4 e cuore pulsante Intel Core i7-11800H. Lo schermo, dunque, è un IPS Full HD da 15,6 pollici. Il prezzo? 1.199 Euro al posto di 1.499 Euro.

Chiudiamo il quintetto con l’Acer Predator Helios 300 venduto a 1.799 Euro anziché 2.099 Euro. In questo caso troviamo il meglio del meglio, tra la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 1 terabyte e CPU Intel Core i7-11800H da 4,6 GHz di frequenza massima. Il display, poi, è un IPS Full HD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 144Hz.

