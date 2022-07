Unieuro Solo Online: nuove offerte fino al 24 luglio, tra ventilatori e smart TV

Nella giornata di ieri, 17 luglio 2022, abbiamo ripreso una intrigante offerta su un TV Sony BRAVIA del 2022 attiva in questi giorni da Unieuro nel contesto del volantino “Un mare di sconti”. Parallelamente a questa iniziativa, però, la stessa catena di distribuzione ha rilanciato altre offerte Solo Online rinnovando la pagina dedicata.

Come ogni settimana, il portale Web della catena italiana si aggiorna includendo una moltitudine di dispositivi d’elettronica e informatica in promozione per la settimana corrente. In questo frangente, i protagonisti assoluti non possono essere altro che i ventilatori in ogni formato per allietarci in queste caldissime giornate di luglio.

Giusto per fare qualche esempio, potete trovare il condizionatore portatile monoblocco Beko BP207C a 199,99 Euro al posto di 299,90 Euro, con possibilità di godere del Bonus Condizionatori. In alternativa, potrete trovare il ventilatore low-cost Smartway SVP40XC a 49,99 Euro anziché 79,99 Euro. O ancora, chi predilige un formato a colonna può acquistare il raffrescatore evaporativo Electroline RFTE3540K9Di a 99,99 Euro, quando normalmente costerebbe 129,99 Euro.

State cercando un televisore nuovo di zecca per adeguarvi allo standard del digitale terrestre DVB-T2? Da Unieuro fino a questa domenica potrete trovare il modello Xiaomi Mi LED TV 4A a 169,99 Euro grazie a uno sconto del 39%, o un più economico Saba SA24S56A11 a 149,99 Euro con Android TV. Se invece preferite soluzioni di fascia alta, pensate che questa settimana potrete accedere al TV QLED Samsung QE50Q80B del 2022 a 999,90 Euro al posto dei 1.199 Euro di listino!

Chiudiamo questa breve rassegna con qualche smartphone OnePlus in sconto: il modello di fascia bassa OnePlus Nord N100 viene venduto a 149,99 Euro anziché 199 Euro, mentre OnePlus Nord scende da 399 Euro a 299 Euro e OnePlus 8T arriva a 499 Euro.

Ricordiamo a tutti i lettori che in queste ore Mediaworld ha lanciato gli LG Days, attivi fino al 21 luglio, con sconti su TV di ogni tipo.