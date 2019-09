Unieuro, online da oggi il volantino di Settembre: le migliori offerte

Dopo il leak di qualche giorno fa, il nuovo volantino di Unieuro diventa finalmente attivo e debutta oggi, 20 Settembre. Come avevamo preannunciato nella nostra precedente news, sono tante le offerte proposte dalla catena di distribuzione, vediamo le migliori.

Per quanto riguarda i televisori, la Samsung RU7170 del 2019 con pannello 4K UHD da 55 pollici può essere portata a casa al prezzo di 499 Euro, il 33% in meno rispetto ai 749 Euro di listino, mentre l'UE43RU7410U da 43 pollici passa a 399 Euro dai precedenti 599 Euro.

In offerta troviamo anche le AirPods di seconda generazione con case di ricarica, a 159 Euro rispetto ai 179 Euro di listino, mentre per quanto riguarda gli smartphone citiamo la promozione sul Galaxy A50 da 128GB e 4 GB di RAM, che è disponibile a 329 Euro dai precedenti 359 Euro, ed il P30 Lite di Huawei che nella configurazione con 128GB di memoria interna può essere portato a casa a 299,90 Euro, per un risparmio del 18% rispetto ai 369,90 Euro di listino.

Tra gli sconti sono ovviamente presenti anche smartphone top di gamma, tra cui il Galaxy S10e a 599 Euro ed il Galaxy S10 "classico" ad 849 Euro.

Disponibile a prezzo conveniente anche il MacBook Air argento da 13,3 pollici, con processore Intel Core i5 di ottava generazione, a 1249 Euro.