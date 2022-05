Unieuro Solo Online: ottime offerte su smartphone OnePlus, fino 8 maggio 2022

Con il ritorno delle Offerte Solo Online da Unieuro fino all’8 maggio prossimo è possibile trovare numerosi dispositivi d’elettronica e informatica in promozione, tra cui figurano anche 3 smartphone OnePlus a prezzi ottimi. Vediamo assieme il trio interessato, a partire dal più economico a 149,99 Euro.

Stiamo parlando del OnePlus Nord N100 scontato da 199 Euro a 149,99 Euro, un dispositivo mobile non troppo performante ma perfetto per chi non ha esigenze particolari. Sotto la scocca troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 460 assieme a 4 GB di RAM, 64 GB di memoria espandibile con microSD e batteria da 5.000 mAh. Lo schermo è un IPS LCD FullHD+ da 6,52 pollici con refresh rate di 90Hz e, infine, lato fotocamera ci sono tre sensori posteriori (13 MP + 2 MP + 2 MP) e uno per selfie da 8 MP.

Segue dunque il primo OnePlus Nord a 299 Euro anziché 399 Euro, considerato all’uscita il “flagship killer” per eccellenza: si tratta di uno smartphone con pannello Fluid AMOLED FullHD+ da 6,44 pollici con refresh rate di 90Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 765G compatibile con il 5G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e batteria da 4.115 mAh. Il comparto fotocamera è composto, dunque, da due sensori frontali da 32 MP e 8 MP e quad-camera posteriore (48 MP grandangolare + 8 MP ultra-grandangolare + 5 MP profondità + 2 MP macro).

In alternativa, da Unieuro troviamo il OnePlus 8T venduto a 499 Euro al posto dei 599 Euro di listino. In questo caso troviamo uno schermo Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120Hz, assieme a 128 GB di archiviazione, 8 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65W e SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G. Conclude il tutto lato fotocamera la dotazione di quattro sensori sul retro (48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP) e uno anteriore da 16 megapixel.

Sempre nello stesso volantino settimanale, che rimarrà attivo fino all’8 maggio 2022, troverete anche smartwatch Amazfit e Apple Watch in offerta.