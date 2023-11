Unieuro Solo Online sconta il kit di accessori per i neofiti del mondo PC

Andando oltre al Black Friday Bello Bello di Unieuro (sì, il nome ufficiale è proprio quello), ci sono anche altre iniziative promozionali in ambito Tech associate alla ben nota catena. Ad esempio, potreste voler approfondire un kit di accessori PC per neofiti.

Più precisamente, il kit, denominato dalla stessa catena "Activision Playsmart Super Bundle Evo", viene adesso venduto a un prezzo pari a 169,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, usualmente il costo consigliato ammonterebbe a 199,99 euro. Si fa insomma riferimento a uno sconto di 30 euro, a calcoli fatti.

Capite bene, insomma, che non è tanto l'iniziativa promozionale in sé a poter attirare l'attenzione, bensì il fatto che in una delle principali catene operanti sul territorio italiano venga proposto, quantomeno online, un kit tutto sommato economico per muovere i primi passi nel mondo del PC gaming. Infatti, quanto venduto da Unieuro include un po' tutto ciò che un neofita potrebbe desiderare in termini di periferiche.

Per intenderci, il kit coinvolto include persino una sedia da gaming, integrando poi delle cuffie da gaming, un mouse da gaming, una tastiera da gaming e un tappetino da gaming. Insomma, potrebbe magari rivelarsi un'occasione interessante per un regalo per il proprio figlio che si sta iniziando ad approcciare a questo mondo (in vista anche di Natale 2023).