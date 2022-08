Unieuro Solo Online, sconto del 15% sulla sedia da gaming NASA

Al netto dell'offerta su uno Smart TV Xiaomi del Sottocosto Unieuro, sul portale della popolare catena ci sono parecchie altre iniziative promozionali, riguardanti i prodotti più disparati. In questo contesto, spicca uno sconto su una sedia da gaming NASA.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, quella che viene chiamata da Unieuro "Activision NASA Discovery" è ora venduta a un prezzo pari a 169,99 euro sul sito Web di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 199,99 euro. C'è dunque uno sconto del 15%, o meglio basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che è possibile risparmiare 30 euro.

In ogni caso, la promozione legata alla sedia da gaming rientra nell'iniziativa Offerte Solo Online di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 7 agosto 2022. Insomma, avrete ancora un po' di giorni, ovvero fino al weekend che segue la pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dello sconto. Certo, la sedia da gaming NASA era già stata scontata in passato, ma chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe ora volerla fare sua.

Al netto di questo, non siamo riusciti a trovare il prodotto né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia, dunque la promozione avviata da Unieuro potrebbe risultare interessante sotto più punti di vista.