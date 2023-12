Unieuro Solo Online: sconto di oltre 400 euro su un notebook con RTX 3050

Non ci sono solamente gli sconti del Sottocosto Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche diverse altre iniziative promozionali che possono fare gola in questo contesto. Ad esempio, non manca un possibile risparmio importante su un notebook con GPU RTX 3050.

Più precisamente, il modello Acer Aspire 7 A715-43G-R8LY viene adesso venduto a un costo pari a 849,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato del computer portatile ammonterebbe a 1.299 euro. Questo significa che si fa riferimento, a calcoli fatti, a uno sconto di 449,10 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Questo anche considerando che si fa riferimento a un notebook in grado di fornire un certo tipo di soddisfazioni in ambito gaming, vista la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta rientra nella più recente iniziativa Solo Online di Unieuro, che resterà attiva fino al 10 dicembre 2023.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Acer Aspire 7 A715-43G-R8LY 5625U, quest'ultima include anche un processore AMD Ryzen 5 5625U, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo risulta immancabilmente Windows 11 Home.