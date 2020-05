Unieuro, online il primo volantino di Giugno 2020: Sottocosto su tantissimi prodotti!

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro lancia le nuove promozioni che saranno valide fino al 7 Giugno nei negozi ed online. La catena di distribuzione ha infatti pubblicato il "Sottocosto", che propone un'ampia gamma di sconti su smartphone, TV e prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra gli smartphone, il Samsung Galaxy A51 da con 128 gigabyte di memoria può essere acquistato a 289 Euro, per un risparmio del 23% rispetto ai 379,90 Euro di listino. Tra gli sconti troviamo anche Huawei P40 Lite a 249,90 Euro ed il Galaxy A71 da 128 gigabyte a 349 Euro, rispetto ai 479,90 Euro di listino. Interessante anche l'offerta sullo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, che può essere portato a casa a 219,90 euro.

Sconti anche per gli indossabili: Apple Watch Series 3 con cassa da 42mm, GPS Only, è disponibile a 249 Euro, il 7% in meno rispetto al prezzo di vendita del produttore, mentre Huawei Watch GT è disponibile a 99,90 Euro.

Fronte Apple citiamo anche l'offerta sul MacBook Air da 13,3 pollici, su cui viene proposto uno sconto del 27% a 929 Euro, ma anche iPad Pro da 64 gigabyte WiFi Only, a 699 Euro. iPhone 11 da 128GB invece viene venduto a 799 Euro, mentre l'Xs Max da 64 gigabyte a 719 Euro.

Tra i TV, invece, il QLED Samsung Q60R da 49 pollici passa a 499 Euro, mentre l'OLED55E9PLA di LG da 55 pollici a 1599 Euro dai 2999 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.