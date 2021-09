Unieuro, online il volantino di Ottobre 2021: tante offerte fino al 7/10

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino "Passione Casa" che sarà disponibile online e nei negozi fino al prossimo 7 Ottobre 2021 ed abbraccia non solo elettrodomestici grandi e piccoli, ma anche prodotti d'elettronica ed informatica.

Il TV Samsung UE43AU8070 da 43 pollici può essere acquistato a 479,90 Euro, il 12% in meno rispetto ai 549,90 Euro, mentre l'LG 50UP75006LF da 50 pollici è disponibile al prezzo di 479,90 Euro, con un risparmio del 19% rispetto ai 599 Euro imposti dal produttore. Disponibile a prezzo ridotto anche l'LG 55NAN0756PR da 55 pollici, che viene proposta a 699,90 Euro. Il Sony Bravia XR-55A80J da 55 pollici, invece, passa a 1499 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1899 Euro di listino, ma tra i TV in offerta segnaliamo anche la Samsung QE55QN85A da 55 pollici a 1199 Euro, mentre l'LG OLED55C15LA da 55 pollici passa a 1399 Euro.

Fronte smartphone, lo Xiaomi Redmi 9T viene proposto a 159,99 Euro, dai 199,99 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi 9C viene scontato a 119,99 euro, con un risparmio del 20%. interessante anche lo sconto sul Motorola Moto g10, che passa a 169,99 Euro.

Per quanto riguarda l'Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm, invece, lo sconto è del 3% a 299 Euro, ma è disponibile in sconto a prezzo ridotto anche lo Xiaomi Mi Smart band 5 a 29,99 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente a questo indirizzo.