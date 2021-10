Unieuro, OPPO A54 5G in offerta al 25% in meno: si scende sotto i 200 euro

In seguito al lancio dello store virtuale di Unieuro, torniamo a soffermarci sulle offerte relative alla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato una promozione legata allo smartphone OPPO A54 5G.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il prezzo a cui viene proposto il prodotto è di 199,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. La nota catena fa sapere, sempre tramite il suo sito Web, che in precedenza il prezzo era di 269,90 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 25%, ovvero di 69,91 euro. Insomma, chi sta cercando un dispositivo 5G low cost potrebbe trovare un fido compagno in OPPO A54 5G a questo prezzo. Tenete bene a mente tuttavia il fatto che la promozione è attiva solamente online.

In ogni caso, OPPO A54 5G è stato annunciato a inizio 2021 e punta molto anche sulla presenza di una batteria da 5.000 mAh, oltre che ovviamente sul supporto al più recente standard in termini di connettività. Per il resto, non mancano 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, nonché un processore Qualcomm Snapdragon 480 5G.

Approfondendo le offerte relative al prodotto proposte dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Infatti, il prezzo è anche in questo caso di 199,99 euro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Amazon ha scontato il prodotto a 199,90 euro (si tratta però di un'offerta a tempo legata alla giornata del 2 ottobre 2021). Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani sullo smartphone.